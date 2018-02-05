Главе Samsung заменили реальный срок на условный

Точно также в сторону понижения пересмотрены приговоры другим представителям руководства компании. Все бизнесмены также получили только условные сроки.
Напомним, что Ли Чжэ Ён обвинялся в коррупции, передаче взяток экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе и ее подруге Чхве Сун Силь в обмен на согласие содействовать получению Ли скорейшего контроля над Samsung Electronics. За эти и другие преступления Ли ранее был приговорен к пяти годам лишения свободы.
Как заявили в Верховном суде Сеула, рассмотрев апелляцию Ли Чжэ Ена и его помощников на приговор, по основным статьям обвинения нет достаточных доказательств его вины, по ряду обвинений он наоборот является пострадавшим. Признана в качестве взяток лишь помощь, которую Samsung Electronics оказал для организации подготовки конным спортом Чон Юра, являющейся дочерью Чхве Сун Силь - "серого кардинала в юбке” экс-президента Пак Кын Хе. В результате Ли Чжэ Ен получил два с половиной года условно с отсрочкой исполнения приговора на четыре года. Бизнесмен был отпущен на свободу сразу после оглашения приговора. Он провел в заключении почти год с 17 февраля прошлого года, когда суд выдал ордер на его арест.
Ближайшие помощники Ли Чжэ Ёна, занимавшие ведущие посты в корпорации, также вздохнули с облегчением. Чхве Чжин Сон и Чан Чхун Ги, которым ранее назначили четыре года тюрьмы, получили теперь два года условно и также были освобождены. Двоим другим бизнесменам - Пак Сан Чжину и Хван Сон Су - условные сроки сокращены до двух и полутора лет соответственно.
Таким образом, суд более высокой инстанции встал на сторону Ли Чжэ Ёна, тогда как прокуратура требовала ужесточить наказание с пяти до 12 лет тюремного заключения.
По мнению судей, вся преступная схема по вымогательству денег был создана экс-президентом Кореи Пак Кын Хе и ее подругой Чхве Сун Силь, тогда как бизнесмены были поставлены в такое положение, что не могли отвергать требования лидера и ее приближенной о передаче средств.