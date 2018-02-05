Главе Samsung заменили реальный срок на условный

Верховный суд Сеула пересмотрел вынесенный ранее приговор вице-президенту и де-факто главе крупнейшей корпорации Южной Кореи Samsung Electronics Ли Чжэ Ёну. Пятилетний тюремный срок заменен на условный, Ли освобожден сразу после оглашения приговора, будучи признанным невиновным по основным статьям обвинения.

Точно также в сторону понижения пересмотрены приговоры другим представителям руководства компании. Все бизнесмены также получили только условные сроки.

Напомним, что Ли Чжэ Ён обвинялся в коррупции, передаче взяток экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе и ее подруге Чхве Сун Силь в обмен на согласие содействовать получению Ли скорейшего контроля над Samsung Electronics. За эти и другие преступления Ли ранее был приговорен к пяти годам лишения свободы.

Как заявили в Верховном суде Сеула, рассмотрев апелляцию Ли Чжэ Ена и его помощников на приговор, по основным статьям обвинения нет достаточных доказательств его вины, по ряду обвинений он наоборот является пострадавшим. Признана в качестве взяток лишь помощь, которую Samsung Electronics оказал для организации подготовки конным спортом Чон Юра, являющейся дочерью Чхве Сун Силь - "серого кардинала в юбке” экс-президента Пак Кын Хе. В результате Ли Чжэ Ен получил два с половиной года условно с отсрочкой исполнения приговора на четыре года. Бизнесмен был отпущен на свободу сразу после оглашения приговора. Он провел в заключении почти год с 17 февраля прошлого года, когда суд выдал ордер на его арест.

Ближайшие помощники Ли Чжэ Ёна, занимавшие ведущие посты в корпорации, также вздохнули с облегчением. Чхве Чжин Сон и Чан Чхун Ги, которым ранее назначили четыре года тюрьмы, получили теперь два года условно и также были освобождены. Двоим другим бизнесменам - Пак Сан Чжину и Хван Сон Су - условные сроки сокращены до двух и полутора лет соответственно.

Таким образом, суд более высокой инстанции встал на сторону Ли Чжэ Ёна, тогда как прокуратура требовала ужесточить наказание с пяти до 12 лет тюремного заключения.

По мнению судей, вся преступная схема по вымогательству денег был создана экс-президентом Кореи Пак Кын Хе и ее подругой Чхве Сун Силь, тогда как бизнесмены были поставлены в такое положение, что не могли отвергать требования лидера и ее приближенной о передаче средств.