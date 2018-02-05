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05.02.2018 21:51
Рубрика: Экономика

Ствол подаст сигнал

При транспортировке древесины будут применять ГЛОНАСС для борьбы с черными лесорубами
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск №7488 (25)
Объем заготовки древесины в 2018 году вырастет до рекордных 217 миллионов кубометров. А малый и средний бизнес по договорам купли-продажи лесных насаждений освоит до 10 миллионов кубометров. Об этом "Российской газете" рассказали в минприроды.

По предварительным данным, в 2017 году объем лесозаготовки составил 216 миллионов кубометров. Это рекордный показатель за последние 20 лет. При этом впервые за последние пять лет обеспечен баланс выбытия и восстановления лесов - восстановлено 953 тысячи гектаров при планируемых 945.

Львиную долю - 80 процентов - заготавливают арендаторы лесных участков, они увеличили объемы заготовки древесины за последние пять лет почти на 20 процентов. В основном за счет Иркутской, Вологодской, Архангельской и Томской областей, Красноярского и Хабаровского краев, Республики Коми.

Как сохранить естественные экосистемы ценных лесов

При этом 71 процент общего объема незаконных рубок в стране приходится на Сибирский федеральный округ, а 65 процентов - непосредственно на Иркутскую область. И такая ситуация сохраняется на протяжении последних 4-5 лет. "По оперативным данным региональных органов власти, в 2017 году на территории лесного фонда выявлено 17,3 тысячи фактов незаконной рубки объемом 1,7 миллиона кубометров", - рассказал "Российской газете" министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. По его словам, причиненный вред оценивается в 11,5 миллиарда рублей.

Иркутская область - самая проблемная по масштабам незаконных рубок. И поэтому именно здесь весь прошедший год применялся комплекс мер борьбы с "черными" лесорубами, объединенный в пилотный проект. Здесь поставлены на учет пункты приема, переработки и отгрузки древесины (1595 пунктов от 1226 предприятий). Их владельцы ежемесячно предоставляют отчетность о принятой, переработанной и отгруженной древесине. На 16 января принято 1355 таких отчетов.

Иркутская область - самая проблемная по масштабам незаконных рубок в стране

Кроме того, выдаются идентификационные карты для подтверждения законности происхождения древесины. "Их проверяют на пунктах приема и у перевозчиков древесины. По данным правоохранительных органов можно судить, что эффект от проделанной работы - есть. Предлагаем ее продолжить", - заявил глава Рослесхоза Иван Валентик на совещании по использованию ЕГАИС по учету древесины в Иркутске. Еще одним эффективным инструментом борьбы с незаконными рубками он считает дистанционный мониторинг.

Прогноз: Рынок промышленных лесов будет прирастать на 25-28% в год

В наиболее проблемных лесничествах Иркутской области ведется непрерывный дистанционный мониторинг с покрытием космической съемкой с максимально возможной частотой. А в ближайшее время, по словам Ивана Валентика, планируется внедрить технологии использования ГЛОНАСС-приемников при транспортировке партий древесины.

Основой контроля стала ЕГАИС учета древесины и сделок с ней, которая действует с января 2015 года. Она учитывает данные о заготовке не только "кругляка", но и продукции лесопиления, а также сопроводительные документы на транспортировку леса.

В систему в 2017 году внесены сведения о более 783 тысячах поштучно маркированных бревен древесины ценных лесных пород (дуб, бук и ясень), предназначенных на импорт. Уже с начала 2018 года в нее внесены сведения о более чем 36 тысячах сделок по покупке и продаже древесины.

"В декабре 2017 года функционал ЕГАИС был расширен. Появилась возможность подачи лесной декларации в электронном виде со всеми необходимыми документами. Контролировать перевозку леса можно и на пунктах приема, и по дороге. Так как с 1 ноября проверять документы и груз уполномочены не только сотрудники экономических подразделений МВД, но и ДПС ГИБДД, рассчитываем на более масштабный контроль при перевозке. То есть гайки закручиваются по всем направлениям, а лазейки для предприимчивых "черных лесорубов" становятся все уже, пока совсем не исчезнут", - резюмировал Валентик.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов/Елена Березина

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