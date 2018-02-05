Овен

Не будьте столь категоричны, иначе в скором времени останетесь в гордом одиночестве. Все имеют право на маленькие слабости. Внимание! Настало подходящее время для реализации задуманных планов и проектов.

Телец

Будет казаться, что вам пока можно просто плыть по течению. Но готовьтесь к неожиданностям!

Близнецы

К вам будут приходить новые идеи, которые окажутся весьма перспективными .

Рак

Сложившаяся ситуация потребует от вас нестандартных и креативных решений.

Лев

Будьте сегодня крайне осторожны. Внимательно читайте контракты, которые подписываете.

Дева

Вам будет казаться, что вы не ощущаете твердой почвы под ногами, не бойтесь, это временно.

Весы

Обратите внимание на людей, появившихся в вашем окружении недавно. Они могут стать для вас очень выгодными партнерами.

Скорпион

Учеба, любовь, активная творческая работа - каким-то чудесным образом вам удастся все это совмещать!

Стрелец

Участие в рискованных предприятиях прибавит вам решительности и уверенности в себе.

Козерог

Не уклоняйтесь от решения острых вопросов. Ваше слово будет иметь вес.

Водолей

Возможны непредвиденные ситуации, как в быту, так и на работе. Проявите смекалку.

Рыбы

Вы сейчас слишком эмоциональны, чтобы добиться весомых успехов. Отдохните немного.