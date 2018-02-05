Хорватия вернет Украине неисправные истребители

Громкий скандал разгорелся между Загребом и Киевом вокруг четырех истребителей МиГ-21 на вооружении ВВС Хорватии, которые оказались неисправными после ремонта на украинском предприятии в Одессе. Как сообщает РИА Новости, республика собирается вернуть украинской стороне непригодные к полетам самолеты и взамен потребовать от минобороны Украины четыре исправных машины - под государственные гарантии.

По данным издания, оборонное ведомство балканской республики направило украинским партнерам официальную ноту. Окружной суд Загреба уже начал процесс по делу о некачественном ремонте самолетов, приобретенных у украинской стороны для военного авиапарка Хорватии, который и так находится не в лучшем состоянии: якобы оставшиеся восемь машин МиГ-21 также давно вышли из строя.

Хорватские следователи подозревают, что в случае с ремонтом 2014 года, который обошелся Загребу почти в 14 миллионов евро, имели место факты коррупции и подкупа ответственных лиц. Министр обороны Украины Степан Полторак пообещал хорватским коллегам во всем разобраться. Как уточняет ТАСС, у экспертов есть подозрения, что вся документация была фальшивой, а истребители, возможно, вообще не ремонтировались.