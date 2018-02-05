iPhone X перестали принимать входящие звонки

Пользователи iPhone X начали жаловаться на неполадки в работе гаджета: смартфон не принимает входящие звонки и не с первого раза выходит из режима ожидания. Об этом пишет Digital Trends.

Сообщения о проблемах с входящими вызовами на iPhone X появились на профильных сайтах и в соцсетях. Владельцы смартфонов рассказали, что устройство не активирует дисплей, в результате чего не получается выйти из режима ожидания. Журналисты издания Financial Times заявили, что на неполадки пожаловались уже сотни пользователей.

Представители Apple, в свою очередь, заявили, что следят за ситуацией, внимательно изучая отчеты. Эксперты "яблочной" компании рекомендуют владельцам iPhone, столкнувшимся с трудностями при работе со смартфоном, обращаться в официальные сервисные центры.