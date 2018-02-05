В этом году россияне будут покупать больше мебели для кухни, мягких диванов классического дизайна в среднем ценовом сегменте, а летом - детскую мебель, ожидают представители мебельной отечественной промышленности. Правда, пока они не уверены в стабильности спроса.

"Растет количество дизайнерских бюро, компаний и индивидуальных предпринимателей, выполняющих разработки дизайн-проектов и изготавливающих мебель с учетом потребительских предпочтений заказчика", - рассказывает вице-президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Светлана Кржижановская. Особенно ярко это проявляется на мебельных выставках.

Покупать мебель россияне будут с учетом финансовых возможностей. "Сегодня работают только два сегмента - дешевый и дорогой", - говорит представитель одной из подмосковных мебельных фабрик. Те, у кого есть деньги, не станут экономить на мебели. Но для многих обновка обстановки связана с серьезными расходами. "Что говорить, если даже комоды за шесть тысяч люди берут в кредит", - удивляется он.

В высоком ценовом сегменте растет спрос на индивидуально изготавливаемую мебель под заказ для загородных домов, коттеджей и дач, отмечает Кржижановская.

В сегменте недорогой мебели производители возлагают надежды на несколько направлений. Хорошо продаются и будут пользоваться спросом кухни сегмента "Эконом плюс", рассказали на нижегородской мебельной фабрике. Также производители ожидают стабильных продаж мягкой мебели. Популярностью пользуется мебель в среднем ценовом сегменте классического дизайна. А вот спрос на так называемый "модерн", то есть минималистский дизайн с геометрическими формами, переменчив.

Подстегивает продажи регулярное обновление коллекций. Правда, разнообразить предложение российским мебельщикам помогают турецкие текстильщики. "Значительный сегмент мягкой мебели идет в турецких тканях. Это сейчас одна из наших ведущих коллекций. Хорошее качество, оригинальный дизайн и конкурентоспособная цена", - рассказывают на мебельной фабрике.

Еще одним растущим сегментом может стать детская мебель. До недавнего времени этот сегмент практически отсутствовал, рассказывает Светлана Кржижановская. "С реализацией госпрограммы строительства, ремонта и переоборудования школ для ликвидации второй смены отечественные предприятия освоили выпуск школьной мебели", - отмечает эксперт.

Фабрики ожидают рост спроса к лету. Продажи детской мебели всегда отличаются сезонностью

Фабрики ожидают рост спроса к лету. Продажи детской мебели всегда отличаются сезонностью. Но в этом году, рассчитывают на предприятиях, стабилизация ситуации в экономике в целом подтолкнет продажи. Правда, пока спрос немного хуже, чем в прошлом году. "Если несколько лет назад на декабрь и январь приходился пик продаж, то сейчас этого нет", - рассказывают на мебельной фабрике в городе Сысерть Свердловской области.

На другие сегменты мебели отечественные производители не возлагают больших надежд, сохранить бы стабильные продажи. Эксперты перспективы мебельного рынка также оценивают осторожно. Говорить о росте спроса на мебель в России сложно, отмечают в ассоциации. Хорошо известно, что мебель приобретается исключительно на фоне роста благосостояния населения, но пока заметного роста доходов нет. "Количество крупных покупок, которые провалились несколько лет назад - машин, квартир, ремонтов, - еще не восстановилось. Потому мы не можем сказать сегодня, увеличится ли потребление мебели. Существует какой-то уровень замены старой мебели на новую, но ожидать большого увеличения продаж мебели пока не стоит", - соглашается директор по коммуникациям холдинга "Ромир" Александр Базилевич.

С другой стороны, о наметившемся подъеме в российской мебельной отрасли говорят официальные данные. По данным Росстата, за прошлый год по сравнению с 2016 годом в стране произвели кухонных столов больше на 21,5 процента, шкафов кухонных, для спальни, столовой и гостиной - на 22 процента, а прочей кухонной мебели - на 32 процента. Диванов, соф, кушеток с деревянным каркасом выпустили на 4,6 процента больше.

Спрос также растет. Правда, российским предприятиям перебегают дорогу зарубежные компании. С января по ноябрь прошлого года (данных за весь год пока нет) в Россию было ввезено мебели на 1,5 миллиарда долларов. За аналогичный период 2016 года импорт составил только 1,2 миллиарда долларов. То есть за год зарубежные поставки мебели выросли на 25 процентов.

Для того чтобы успешно конкурировать с зарубежными производителями, отечественные фабрики должны поработать над качеством, дизайном и продвижением своей продукции. Российская промышленность готова предложить разнообразный ассортимент мебели всех ценовых групп. Но в силу сложившихся исторических предпочтений покупателя, уверенного, что импортное лучше, в высоком ценовом сегменте преобладает зарубежная мебель, поясняет Кржижановская. "Как правило, она таковой уже не является. Отдельные детали, элементы поставляются по импорту, а корпуса, сборка, отделка, доводка выполняются в России", - указывает эксперт.

К тому же российская мебельная отрасль активно занимается импортозамещением комплектующих. Отраслевые ассоциации год назад подписали соглашения о сотрудничестве, а сегодня уже есть первые результаты, рассказывает Светлана Кржижановская. Российские мебельщики в большом объеме используют алюминиевые направляющие отечественного производства, отечественные полиуретановые лаки появились на ряде мебельных предприятий.