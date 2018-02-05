Матч "Црвена Звезда" - ЦСКА пройдет в присутствии болельщиков

Матч 1/16 финала Лиги Европы между сербской "Црвеной Звездой" и московским ЦСКА пройдет в присутствии болельщиков. Об этом сообщается на официальном сайте команды из Белграда.

Ранее "Звезда" была наказана матчем без зрителей за расисткое поведение болельщиков во время домашнего матча с белорусским БАТЭ. Клуб подал апелляцию в УЕФА, и сегодня стало известно, что она удовлетворена. Стоит отметить, что еще до наказания на игру с ЦСКА было продано 28 тысяч билетов.

"Я очень рад решению УЕФА, это успех на европейской арене, пусть и за пределами поля, - прокомментировал ситуацию генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич. - Горжусь тем, что мы доказали свою невиновность, и наши болельщики с нами. Они хорошо знают, что можно, а что нет. Но я все же призываю их в будущем заботиться о том, чтобы мы не оставались без их поддержки".

Матч между "Црвеной Звездой" и ЦСКА состоится в Белграде 13 февраля. Ответная встреча будет сыграна 21 февраля в Москве.