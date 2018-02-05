МИД рассказал о проблемах в связи с выполнением американцами ДСНВ-3

На Смоленской площади призвали американских коллег продолжить поиск приемлемых для Москвы и Вашингтона решений проблем, связанных с реализацией Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, приуроченном к семилетию со дня ратификации документа. Именно сегодня Россия и США должны были выйти на контрольные показатели, предусмотренные документом.

В МИД РФ объявили, что Москва свои обязательства по договору выполнила, и на сегодняшний день стратегический наступательный потенциал России составляет 527 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков; 1444 боезарядов для них; 779 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Теперь российская сторона намерена в ближайшее время официально уведомить об этих показателях Вашингтон. На Смоленской площади приняли к сведению и отчет США.

При этом у России остаются озабоченности в связи с действиями американской стороны. Так, в МИД РФ отмечают, что американцы вышли на контрольные показатели, предусмотренные документом, не только благодаря реальным сокращениям своих вооружений, но и за счет переоборудования части пусковых установок баллистических ракет на подлодках "Трайдент-II", а также тяжелых бомбардировщиков. Причем это переоборудование осуществлялось таким образом, что Москва со своей стороны не может подтвердить их соответствие параметрам Договора. Кроме того, американская стороны произвела "произвольную переквалификацию" некоторых шахтных пусковых установок в категорию "учебных шахт", что не предусмотрено ДСНВ-3.