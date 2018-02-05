Минфин не исключил отмены налога на движимое имущество

Минфин рассчитывает на то, что уровень налогов не будет расти, а некоторые налоги могли бы быть отменены. В частности, может быть отменен налог на движимое имущество, заявил заместитель министра финансов Илья Трунин, выступая на Налоговом форуме в рамках Недели российского бизнеса.

"Хороший ли инструмент налогообложение движимого имущества? Нет, не очень. Мы с 2013 года пытаемся его отменить, у нас не получается", - сказал Трунин. "Мы не отказываемся от идеи отменить этот налог или его минимизировать", - отметил он.

Сложности связаны с тем, что нужно предоставить источники налоговых поступлений регионам, пояснил замминистра. В 2018 году предельная ставка налога на движимое имущество была снижена с 2,2 до 1,2 процента, сказал Трунин.

Как бы мы не хотели снизить налоги, не всегда это получается. Мы считаем, что налоговая нагрузка расти не должна, заключил замминистра.