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05.02.2018 21:35
Рубрика: Экономика

Станки ждет амнистия

Минфин считает возможным отмену налога на движимое имущество
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск №7488 (25)
Некоторые налоги, например, на движимое имущество компаний и организаций, можно отменить, считают в минфине.
Александр Шохин: Снижать надо не только саму налоговую нагрузку, но и сокращать отчетность. Фото: РИА Новости Александр Шохин: Снижать надо не только саму налоговую нагрузку, но и сокращать отчетность. Фото: РИА Новости
Александр Шохин: Снижать надо не только саму налоговую нагрузку, но и сокращать отчетность. Фото: РИА Новости

"С 2012 года пытаемся это сделать. Не получается, - заявил замминистра финансов Илья Трунин на Налоговом форуме в рамках Недели российского бизнеса. И подтвердил: минфин не отказывается от идеи отменить или минимизировать налог.

Рост конкурентоспособности, а за ним и экономики, возможен только за счет создания новых современных производств, отмечали представители бизнеса. Налог на движимое имущество они называли налогом на модернизацию. Под него подпадают транспортные средства, станки, оборудование и прочее. Льгота по налогу была введена в конце 2012 года и касалась имущества, поставленного на баланс после 2013 года. Это региональный налог. И с этого года регионы сами решают, предоставлять льготу или нет. Но никто ее не сохранил. Если отменять налог совсем, надо продумать, чем компенсировать регионам выпадающие доходы. В этом и вся проблема.

Фото: Андрей Махонин / ТАСС
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В кулуарах форума Трунин пояснил "РГ", что оптимизировать налоговую систему можно как с точки зрения изменения конфигурации налогов, так и в части администрирования платежей. Именно в повышении собираемости налогов скрыты ресурсы для повышения эффективности налоговой системы.

Собираемость налогов за последний год существенно выросла. Основные "выстрелы", с точки зрения администрирования, произошли за счет использования цифровых технологий, пояснил "РГ" замглавы Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. "Личный кабинет", контрольно-кассовая техника - это все цифровизация бизнес-процессов в налоговой сфере, отметил он. Дальнейшие изменения, по его мнению, должны происходить именно в этом направлении. "Нам нужно приспособить нормы к цифровизации. Это касается как бизнес-процессов, так и процессов нормотворчества. Если бы мы это сделали, мы бы получили куда больший КПД от тех возможностей, которые дает "цифра", - отметил Егоров.

Несколько лет назад специально для поиска компаний, незаконно использующих налоговые вычеты, была разработана программа АСК НДС. В результате система не только способствовала повышению собираемости платежей, но и привела к снижению административной нагрузки на бизнес. За пять лет в три раза снизилось количество проверок, привел пример Егоров.

Налог на движимое имущество российский бизнес называет налогом на модернизацию производства

Но пока не озвучены ключевые моменты налоговой политики, отметил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Это не только снижение нагрузки, но и сокращение отчетности, мер воздействия в виде блокировки счетов. Обсуждается законодательное оформление неналоговых платежей, указал глава РСПП. Намеченные вопросы могут быть решены в течение этого года.

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