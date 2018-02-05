"С 2012 года пытаемся это сделать. Не получается, - заявил замминистра финансов Илья Трунин на Налоговом форуме в рамках Недели российского бизнеса. И подтвердил: минфин не отказывается от идеи отменить или минимизировать налог.
Рост конкурентоспособности, а за ним и экономики, возможен только за счет создания новых современных производств, отмечали представители бизнеса. Налог на движимое имущество они называли налогом на модернизацию. Под него подпадают транспортные средства, станки, оборудование и прочее. Льгота по налогу была введена в конце 2012 года и касалась имущества, поставленного на баланс после 2013 года. Это региональный налог. И с этого года регионы сами решают, предоставлять льготу или нет. Но никто ее не сохранил. Если отменять налог совсем, надо продумать, чем компенсировать регионам выпадающие доходы. В этом и вся проблема.
В кулуарах форума Трунин пояснил "РГ", что оптимизировать налоговую систему можно как с точки зрения изменения конфигурации налогов, так и в части администрирования платежей. Именно в повышении собираемости налогов скрыты ресурсы для повышения эффективности налоговой системы.
Собираемость налогов за последний год существенно выросла. Основные "выстрелы", с точки зрения администрирования, произошли за счет использования цифровых технологий, пояснил "РГ" замглавы Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. "Личный кабинет", контрольно-кассовая техника - это все цифровизация бизнес-процессов в налоговой сфере, отметил он. Дальнейшие изменения, по его мнению, должны происходить именно в этом направлении. "Нам нужно приспособить нормы к цифровизации. Это касается как бизнес-процессов, так и процессов нормотворчества. Если бы мы это сделали, мы бы получили куда больший КПД от тех возможностей, которые дает "цифра", - отметил Егоров.
Несколько лет назад специально для поиска компаний, незаконно использующих налоговые вычеты, была разработана программа АСК НДС. В результате система не только способствовала повышению собираемости платежей, но и привела к снижению административной нагрузки на бизнес. За пять лет в три раза снизилось количество проверок, привел пример Егоров.
Но пока не озвучены ключевые моменты налоговой политики, отметил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Это не только снижение нагрузки, но и сокращение отчетности, мер воздействия в виде блокировки счетов. Обсуждается законодательное оформление неналоговых платежей, указал глава РСПП. Намеченные вопросы могут быть решены в течение этого года.