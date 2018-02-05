МЖД попросила пассажиров следить за фактическим расписанием электричек

Московская железная дорога попросила пассажиров следить за фактическим расписанием электричек. В целом поезда идут по расписанию, но на нескольких направлениях есть задержки.

Как сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, электрички на Ленинградском направлении задерживаются на 5-10 минут. По данным Центральной пригородной пассажирской компании, есть опоздания нескольких поездов от 10 до 30 минут на Рижском и Казанском направлениях.

Как отметили в пресс-службе МЖД, следить за фактическим движением поездов можно на сайте РЖД в разделе "Пассажирам". Кроме того, на железной дороге просят внимательно слушать объявления на станциях.

Кроме того, информация об опозданиях есть в мобильных приложения "Расписание" ЦППК, "Яндекс.Электрички" и "Электрички" Туту.ру.