Главная сенсация регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Вегас Голден Найтс" празднует очередной успех. Команда, проводящая свой первый сезон в истории, переиграла "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.

Российский капитан "столичных" в этот вечер, впрочем, обошелся без набранных очков. А вот двое других россиян, представляющих "Вашингтон", записали по голевой передаче - для Евгения Кузнецова очередной пас стал 35-м по счету, а для Дмитрия Орлова - 12-м. Забавно, что "Кэпиталз" трижды вели в счете, но не смогли довести дело даже до ничьей - шайбы Смита и Така принесли "золотым рыцарям" победу в основное время со счетом 4:3.

"Мы не смогли получить даже очко, хотя наиграли на него. В этом весь "Вегас". У них есть непоколебимая вера, что они смогут забить, и им везет", - сокрушался после матча главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц.

"Вегас" сенсационно идет в лидерах Западной конференции - еще никогда новички не показывали таких высоких результатов в НХЛ. "Вашингтон" занимает третье место на Востоке.