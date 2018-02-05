Правительство России внесло в Госдуму законопроект, детально прописывающий порядок прохождения службы в тюремном ведомстве.

С сотрудниками ведомства будут заключаться контракты. Для новичков вводятся испытательные сроки от двух до шести месяцев. На некоторые должности в тюремном ведомстве назначать будут по конкурсу. Причем в состав конкурсных комиссий смогут войти члены общественных советов при ФСИН и региональных управлениях службы.

Также проект закона предусматривает ротацию для начальников региональных управлений Федеральной службы исполнения наказаний. Через шесть лет гражданин начальник должен быть переведен в другой регион. Кто откажется, даст повод для увольнения.

"Проект четко регламентирует вопросы прохождения службы сотрудниками уголовно-исполнительной системы, - сказал "РГ" член правительственной комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Предлагаемое количество запретов превышает количество ограничений и запретов, установленных не только для государственной гражданской службы, но и для военной службы. Это объясняется спецификой службы: сотрудники ведомства выполняют задачи, связанные с непосредственным противодействием криминалу".

Отдельная глава проекта посвящена служебной дисциплине в ведомстве. Например, тюремный персонал, как следует из проекта, будут систематически проверять на алкоголь и наркотики. Если сотрудник появился на работе в пьяном виде, за это грубое нарушение могут уволить. Расширяются также требования по соблюдению антикоррупционных ограничений. Сотрудники должны будут сообщать о попытках подкупа. За умалчивание им грозит увольнение.

Сотрудников СИЗО и колоний будут регулярно проверять на алкоголь. За появление на службе нетрезвым уволят

"Уведомлять о каждом случае обращения к нему лиц в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения, - говорится в проекте. - А также докладывать руководству о возникновении личной заинтересованности и принимать меры по урегулированию конфликта интересов".

Но и про социальную защиту людей в погонах не забывается. Согласно проекту, чем выше у сотрудника выслуга лет, тем больше отпускных дней ему положено. Если же гражданину начальнику будет угрожать опасность от криминальных элементов, он сможет рассчитывать на государственную защиту.