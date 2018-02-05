Женская сборная России узнала контуры двух международных турниров этого сезона.

>Главным стартом 2018-го будет чемпионат мира, который пройдет в Японии с 30 сентября по 21 октября. В рамках подготовки к нему россиянки выступят в Лиге Наций и "Волей Мастерс".

Итак, на смену мировому "Гран-при" пришел новый коммерческий турнир, который назвали Лига Наций. Раньше команды проводили друг с другом неодинаковое количество матчей, и в общей таблице нарушался спортивный принцип, то теперь этого не будет. 16 сборных сразятся по разу в туровой системе.

Всего туров будет пять, с 15 мая по 14 июня. Финал, куда попадает шестерка лучших, пройдет с 27 июня по 1 июля.

Ну а традиционный "Волей Мастерс" перенесен из-за Лиги Наций с начала лета на 4-9 сентября. В швейцарский Монтре помимо хозяев и России отправятся Бразилия, Китай, Италия, Турция, Польша и Камерун.