Около четырех миллионов россиян мигрируют в течение года по стране. Из них два миллиона переезжают в другие регионы для жизни или работы, подсчитали эксперты НИУ "Высшая школа экономики" и РАНХиГС. При этом масштабы временной трудовой миграции россиян, не попадающей в статистический учет, составляют, по консервативной оценке экспертов, 1,7 миллиона человек в год.

В отличие от людей, переезжающих на постоянное место жительства, временные переселенцы по-прежнему имеют маргинальный статус. На государственном и региональном уровнях практически не предпринимается мер по содействию им - ни в плане развития инфраструктуры, ни на институциональном уровне. Власти в регионах, где трудятся временные трудовые мигранты, россияне предпочитают не замечать, экономить на оказании им социальных услуг.

Да и там, где проживают их семьи, тоже явно недооценивают их вклад в развитие региона. А ведь часть заработанных денег они тратят по месту проживания семей, значит, их деятельность способствует притоку финансов в экономику регионов и муниципальных образований. "Население России в результате внутренней миграции долгое время перераспределяется из восточных регионов страны в западные. В пределах европейской части отток идет из регионов Приволжья, Северного Кавказа и Европейского Севера", - говорится в докладе.

Население концентрируется в Москве, Санкт-Петербурге и других агломерациях, расположенных в западной части страны. За пределами крупных городов население в результате миграции сокращается на полмиллиона человек в год. Даже в староосвоенной части России огромные по площади территории имеют плотность населения менее десяти человек на квадратный километр.

Единственное ограничение внутренней миграции - дороговизна покупки или аренды жилья в крупных городах

Единственное действенное ограничение внутренней миграции сегодня - дороговизна приобретения или аренды жилья в крупных городах по сравнению с зарплатами работников массовых профессий, отмечают авторы доклада. Если квалифицированные российские мигранты еще могут себе позволить купить жилье, в том числе при помощи ипотеки, то люди, занятые на работах средней и низкой квалификации, арендуют комнаты и койко-места. Барьер может стать менее жестким по мере развития сектора дешевого арендного жилья. Но проекты в этой области даже по расчетам активных сторонников идеи (например, Института экономики города) практически не окупаемы и не привлекательны для инвесторов.

Например, на дальневосточных территориях опережающего развития запланировано создание 16 тысяч новых рабочих мест. Часть из них могут занять работники из других регионов. "Пока в России не будут созданы реальные полюса экономического роста за пределами двух крупнейших агломераций (Московской и Санкт-Петербургской) и 2-3 регионов, уровень жизни в которых зависит от нефтегазовых доходов, развернуть миграционные потоки не удастся", - считают авторы доклада.

1,7 миллиона россиян ежегодно мигрируют внутри страны неофициально

По мнению директора Института демографии НИУ ВШЭ Анатолия Вишневского, сколько ни перемещай россиян с одной территории на другую, нам все равно понадобятся мигранты из других стран, поскольку население страны сокращается.

"Существенно "нарастить" население за свой счет, за счет рождаемости сейчас нереально, - сказал он "РГ". - Риски увеличения потоков приезжих существуют. Среди них, например, рост преступности. Значит, нужно искать ответы на эти риски, создавать институты, которые бы могли переформатировать мигрантов и их детей в полноценных граждан России".

Россия должна для себя решить, можно ли оставить незаселенными Сибирь, Дальний Восток. А если со временем возникнет интерес к этим территориям со стороны Китая? Конечно, возможности интеграции пришлого населения не беспредельны. Но именно эти возможности и надо наращивать, потому что России нужны люди, добавил эксперт.