При обстреле пунктов раздачи помощи в Дамаске погибли несколько сирийцев

В сирийском Дамаске обстреляли два пункта раздачи российской гуманитарной помощи. В результате инцидента погибли несколько местных жителей. Кроме того, есть раненые.

"Члены российской межрелигиозной делегации, которая привезла гуманитарную помощь, были организованно эвакуированы из района обстрела и не пострадали", - говорится также в сообщении Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Ранее информагентства сообщали, что обстрел пунктов выдачи гуманитарной помощи в Дамаске не повлиял на процесс раздачи. Сирийцы получили 77 тон различных грузов.