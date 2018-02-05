Путин присудил государственные премии молодым ученым

Названы лауреаты премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2017 год.

За разработку "умных" наноматериалов нового поколения для биомедицинского применения и развитие фундаментальных основ автономных биомолекулярных вычислительных систем для тераностики премии удостоен завлабораторией МФТИ, кандидат физико-математических наук Максим Никитин. За развитие методов получения халькогенидных соединений и создание функциональных кристаллов для высокотехнологичных устройств престижной премией награжден кандидат геолого-минералогических наук из новосибирского Института геологии и минералогии СО РАН Константин Кох.

Еще одним лауреатом стал сотрудник Научно-исторического архива Санкт-Петербургского института истории РАН Никита Башнин за вклад и изучение церковно-государственных отношений, монастырского строительства и публикацию исторических источников XV-XIX веков.

Имена лауреатов премии традиционно объявляются в начале февраля. Это событие приурочено ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля. Размер каждой премии составляет 2,5 миллиона рублей.