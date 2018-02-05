Разрыв в благосостоянии богатых и бедных стран достиг 52 раз

За 20 лет уровень мирового благосостояния вырос более чем в полтора раза, до невероятного значения 1,143 квадриллиона долларов (число с 15 нулями), подсчитал Всемирный банк в докладе "Изменение уровня благосостояния наций - 2018". В идеальном мире каждому человеку на Земле могло бы принадлежать примерно 153,5 тысячи долларов, но это не так: благосостояние самых богатых стран сегодня в 52 раза больше, чем самых бедных.

Такой вывод сделал Всемирный банк, проанализировав объем природных ресурсов (леса и полезные ископаемые), человеческого капитала (доходы граждан на протяжении жизни), материального капитала (сооружения, инфраструктура) и чистых иностранных активов в 141 стране за период с 1995 по 2014 годы. У кого перечисленного больше - тот богаче. Вывод неутешительный: неравенство сохраняется не только внутри стран, но и между самими странами. Этот тезис нельзя назвать новым: он широко обсуждается экономистами, особенно в последние годы. При том что рост благосостояния стран мира в целом очевиден, неравенство по-прежнему остается чрезвычайно высоким.

Внутри развивающихся стран на фоне роста общественного благосостояния наблюдаются сложные социально-экономические процессы: растет личное потребление, расширяется доступ к общественным услугам, но снижение социального неравенства не происходит, то есть население не проходит стадии роста благосостояния равномерно со страной.

В странах с низким уровнем доходов природные ресурсы составляют почти половину всего благосостояния, но наиболее значимый компонент - человеческий капитал. Чем более развита страна и выше уровень доходов, тем выше доля человеческого капитала, и наоборот. Этот показатель (расчет на душу населения) за 20 лет упал в крупных странах с низким уровнем доходов, в некоторых государствах Ближнего Востока с высоким уровнем углеродных запасов и в нескольких странах ОЭСР, которые пострадали от финансового кризиса 2009 года.

Население не проходит стадии роста благосостояния равномерно со своей страной

Как указано в докладе, более чем два десятка стран с низким уровнем доходов, в которых в 1995 году природные ресурсы играли ведущую роль в формировании благосостояния, за 20 лет перешли в категорию стран со средним уровнем доходов. Это произошло отчасти благодаря инвестированию денег, полученных от реализации природных ресурсов, в инфраструктуру, образование и здравоохранение. Именно эти показатели помогают наращивать человеческий капитал. На долю женщин приходится менее 40 процентов такого капитала из-за более низкого уровня доходов на протяжении жизни. Обеспечение гендерного равенства может привести к росту благосостояния за счет на 18 процентов, оценивает Всемирный банк.

А как у нас

Леонид Григорьев, главный советник руководителя Аналитического центра при правительстве РФ:

В России проблема неравенства обозначилась относительно недавно - в 1990-2000-е годы. После падения до 9,2-9,9 тысячи долларов ВВП на душу населения, которое произошло в 1990-х годах, в 2016 году показатель вырос до 26,5 тысячи долларов. Однако эта трансформация начиналась с радикального обеднения значительной части жителей страны. По оценке Всемирного банка, между 1988-1989 и 1992-1993 годами число бедных в России выросло с 2,2 миллиона до 74 миллионов человек. Формирование современного неравенства началось с того, что рабочие потеряли доходы вследствие безработицы, а госслужащие - из-за обесценения зарплат.

К концу 1990-х годов темп роста социального неравенства в России снизился, а его уровень с того времени до 2008-2009 годов практически не менялся, лишь немного превышая аналогичный уровень в США и оставаясь на уровне Китая. Кризис 2008-2009 годов не внес каких-либо заметных изменений в тенденцию роста неравенства из-за того, что новые формы собственности и экономические институты, сформировавшиеся после распада СССР, не способствовали снижению неравенства в стране.

С 2013 года начал сокращаться разрыв в доходах между самыми богатыми и самыми бедными слоями населения России. Одно из объяснений - величина зарплаты в лидирующем финансовом секторе перестала кардинально отличаться от зарплат в других отраслях. В 2016-2017 годах неравенство незначительно выросло.

Будущее развитие страны при ускорении роста должно ориентироваться на модернизацию экономики и рост веса высококачественных рабочих мест. Помощь бедным необходима, но существенное повышение уровня жизни (без высокой нефтяной ренты) возможно при повышении уровня развития и конкурентоспособности российских предприятий, помимо сырьевых отраслей.