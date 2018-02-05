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05.02.2018 12:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ярославским школьникам из-за снегопада разрешили не ходить в школу

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Фото: Ирина Штольба/РГ Фото: Ирина Штольба/РГ
Фото: Ирина Штольба/РГ

В Ярославле из-за снегопада сегодня объявлен свободный режим посещения школ - "на усмотрение родителей".

По словам заместитель директора городского департамента образования Елены Ильиной, к такой мере пришлось прибегнуть из-за мощного снегопада, продолжавшегося все выходные.

Собянин объявил свободный режим посещения школ из-за снегопада

- Школы работают в обычном режиме, но поскольку спецтехника не везде успела очистить дороги и подъезды к образовательным учреждениям, мы объявили режим "на усмотрение родителей", чтобы за отсутствие на занятиях к детям в школах не было претензий, - рассказала Елена Ильина. - Пока такой режим введен на один день, но если снегопад не прекратится, возможно, он будет продлен - это будет решено позднее.

В мэрии Ярославля сообщили, что высота свежевыпавшего снега в первые дни февраля составила 43 сантиметра - это 126 процентов от средней нормы с 1 по 10 февраля. Для автомобилистов в городе 5 - 6 февраля введен "Снежный билет". Автовладельцы смогут бесплатно проехать по городу на муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях. Для этого нужно предъявить кондуктору водительские права или свидетельство о регистрации транспортного средства. В коммерческих маршрутках "билет" не действует.

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