Ярославским школьникам из-за снегопада разрешили не ходить в школу

В Ярославле из-за снегопада сегодня объявлен свободный режим посещения школ - "на усмотрение родителей".

По словам заместитель директора городского департамента образования Елены Ильиной, к такой мере пришлось прибегнуть из-за мощного снегопада, продолжавшегося все выходные.

- Школы работают в обычном режиме, но поскольку спецтехника не везде успела очистить дороги и подъезды к образовательным учреждениям, мы объявили режим "на усмотрение родителей", чтобы за отсутствие на занятиях к детям в школах не было претензий, - рассказала Елена Ильина. - Пока такой режим введен на один день, но если снегопад не прекратится, возможно, он будет продлен - это будет решено позднее.

В мэрии Ярославля сообщили, что высота свежевыпавшего снега в первые дни февраля составила 43 сантиметра - это 126 процентов от средней нормы с 1 по 10 февраля. Для автомобилистов в городе 5 - 6 февраля введен "Снежный билет". Автовладельцы смогут бесплатно проехать по городу на муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях. Для этого нужно предъявить кондуктору водительские права или свидетельство о регистрации транспортного средства. В коммерческих маршрутках "билет" не действует.