Железная дорога в Москве и Подмосковье постепенно меняет свой облик - старые облезлые неуютные станции превращаются в стильные и современные, на которых не страшно подождать прихода поезда. В этом году преобразятся еще пять железнодорожных остановок. Центральная пригородная пассажирская компания обнародовала свои планы по ремонту станций.

Брусчатка вместо асфальта, большой навес над платформой, который защитит и от дождя, и от снега. Видеонаблюдение. Пандусы для маломобильных пассажиров и мам с колясками... Кстати, кроме пандусов ЦППК в рамках модернизаций и реконструкций для людей с ограниченными возможностями делает и специальные подъемники, там, где пандус построить технически невозможно. Такой подъемник, например, появился на станции "Дмитровская", когда там ставили турникеты. Подъем большой, лестницы крутые, инвалидов на колясках поднимают с помощью механизма.

Брусчатка вместо асфальта, навес над платформой, видеонаблюдение, пандусы - все это стандарт обновленных станций

Все это новый стандарт обновленных станций. Таких остановок в Москве и области уже довольно много. Гордость компании - реконструированная в прошлом году станция Усово на Белорусском направлении. Ее показали журналистам в качестве образцовой. Здесь встречает пассажиров теплый новенький мини-вокзал с залом ожидания и туалетом. "Конечно, они нужны везде, - говорит руководител управления капитального строительства ЦППК Владимир Булак, - сразу, к сожалению, везде поставить не можем, но на 76 станциях они уже появились, там, где самый большой пассажиропоток , откуда приходит больше всего обращений".

Летом в новом мини-вокзале вполне комфортно подождать электричку - можно задать нужную температуру воздуха. Это важно, так как в данном направлении электрички ходят раз в час и ждать иногда приходится подолгу. О времени прибытия поезда оповещает динамическое табло - точно такое же, как на настоящем вокзале. Рядом с мини-вокзалом перехватывающая парковка почти на пять десятков машин - ее раньше тоже не было.

Изменилась и сама платформа. На краю, там, откуда идет посадка в поезд - противоскользящее покрытие и тактильная плитка для слабовидящих. Между платформой и поездом больше нет зазора. На ряде станций это просто беда - до вагона расстояние доходит иногда до полуметра, в час пик, когда много народа, туда свалиться можно запросто. По словам Владимира Булака, в ходе реконструкции и модернизации платформы выравнивают - их поднимают по высоте или "приближают" к поезду. Установлены на платформе Усово и новые светодиодные фонари, много лавочек - можно спокойно посидеть на солнышке.

В общей сложности, с 2015 года ЦППК реконструировала и модернизировала уже 32 платформы. В ходе реконструкции платформу полностью сносят и ставят на ее месте новую. А при модернизации обновляют инфраструктуру и отделку на старом основании. Но по сути начинка и там и там - одна и та же, как на Усово: навесы с обязательным освещением, информационные табло, тактильные дорожки, новые урны, лавочки, все в едином стиле. В прошлом году так отремонтировали Бахчиванджи, Фрязино-Пассажирскую, 33 км, Трикотажную, Алабино.

Обновляют станции и в рамках капитального ремонта, а также при установке турникетных комплексов. В этом году реконструкция ждет Чкаловскую, Трикотажную, Виноградово, Малиновку, Валентиновку, а капитальный ремонт - еще десять станций в границах Москвы - Ожигово, Москвы-Сортировочной-Киевской, Матвеевской, Очаково, Бекасово 1, Перервы, Москвы-Товарной-Курской, Бирюлево-Пассажирской. На платформах 189 станций в этом году добавят навесы, на 12 станциях - установят туалеты.

Под стать новым станциям и поезда. ЦППК уже закупила около 100 поездов за последние годы. В последние два года это комфортабельные ЭП2Д с современными системами климат-контроля, безопасности, туалетами. Ими уже полностью укомплектовано депо "Нахабино" Рижского направления. Столько же планируется приобрести за ближайшие три года.