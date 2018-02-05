Названа причина взрыва в доме в Подмосковье

Взрыв в подмосковном жилом доме произошел во время ремонта в новой квартире. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.

Как и предполагалось ранее, взорвался газовый баллон, который использовался при ремонте. Травмы получили четверо рабочих: двое из них доставлены в больницу Ленинского района, еще два человека были доставлены в столичное медучреждение. По предварительным данным у двоих рабочих диагноз - легкие ожоги, у двоих - ожоги 90% тела. На месте происшествия работают следователи, началась проверка.

Ранее "РГ" сообщала, что взрыв в "Бутово Парк" прогремел в 15:40. Сразу после хлопка начался пожар, который удалось потушить лишь в 16:10.