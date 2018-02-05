Под Москвой опекун до смерти избила младенца

В Московской области перед судом предстанет опекун, которая до смерти избила ребенка. Следователи будут настаивать на аресте женщины.

О преступлении стало известно в начале февраля, сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона. "Скорая помощь" привезла в районную больницу Наро-Фоминска ребенка с тяжелейшими травмами. Из-за множественных ушибов головы и отравления психотропными веществами мальчик впал в кому. Дальше произошло необъяснимое. Было очевидно, что малыша избили, но подмосковные врачи сразу не стали сообщать об этом в полицию. А когда все-таки сообщили, то правоохранители не стали оперативно оповещать об этом СК.

Мальчика спасти не удалось: в московскую клинику доктора Рошаля он поступил уже в критическом состоянии. Женщину-опекуна допросили. Сначала она говорила, что ребенок капризничал и бился головой об стол. Но эксперты эту версию опровергли. Вскоре подозреваемой предъявят обвинение в убийстве.

Кроме того, возбуждено еще два уголовных дела по статье 293 УК РФ - "Халатность". По одному из них будут проходить сотрудники Центра социальной поддержки населения Тверской области, отдавшие мальчика неуравновешенной женщине. А по второму - должностные лица районной больницы и местного полицейского участка, из-за которых следствие не сразу узнало о ЧП в семье.