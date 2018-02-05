Поломка поезда привела к задержкам электричек на Рижском направлении

На Рижском направлении из-за сломавшейся электрички задерживаются поезда.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, в район 8-41 при отправлении с Рижского вокзала сломалась электричка. Ее пришлось буксировать маневровый локомотивом в тупик.

Незапланированная остановка повлияло на расписание Рижского и Курского направления. Несмотря на то, что с момента поломки прошло уже около трёх часов, диспетчеры МЖД до сих пор восстанавливают график.

Как сообщает корреспондент "РГ", около десяти часов некоторые электрички даже приостанавливались по дороге в Москву, машинисты объявляли о скоплении поездов впереди и предупреждали о том, что электричка будет задерживаться.