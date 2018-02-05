В Москве сократилось число уголовных дел, рассматриваемых судами. Об этом заявила председатель Московского городского суда Ольга Егорова на ежегодном совещании судей города.

- Касаемо данных об общем количестве уголовных дел, находящихся в производстве судей районных судов города Москвы, можно констатировать, что их количество в целом уменьшилось, - сообщила Егорова.

Столичные суды стали чаще отказывать следователям в ходатайствах о заключении под стражу

Так, в 2017 году в районные суды поступило 20 622 уголовных дела, в 2016-м их было на 2 тысячи больше. Кроме того, почти на треть уменьшилось количество уголовных дел с 1632 в 2016 году - до 1152 дела в 2017-м.

Также столичные суды стали чаще отказывать в заключении подозреваемых под стражу и больше назначали им домашний арест.

Как сообщила Ольга Егорова количество рассмотренных судьями районных судов ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу уменьшилось на 10 процентов.

- В 2017 году таких ходатайств рассмотрено 11 881, из них удовлетворено - 10 713, то есть судьями было удовлетворено на 821 ходатайство меньше, чем в 2016 году, - сообщила Егорова.

Одновременно почти на 12 процентов увеличилось число тех, кому избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста: до 892 человек в 2017 году.

- Анализируя статистику по избранию мер пресечения, можно отметить, что в 2017 году количество ходатайств о продлении срока содержания обвиняемых под стражей, рассмотренных судьями Московского городского суда, по сравнению с 2016 годом значительно увеличилось: так, в 2016 году было рассмотрено 1772 ходатайства, а в 2017 году - 2288 ходатайств, то есть на 22,5 процента больше, - подчеркнула председатель столичного суда.

Что касается нагрузки на судей-криминалистов Московского городского суда, рассматривающих уголовные дела по первой инстанции, то она тоже уменьшилась. Если в 2016 году в Мосгорсуд поступило 90 уголовных дел, то в 2017 году - 70 дел. При этом часть дел была рассмотрена с участием коллегии присяжных заседателей: в 2016 году судом присяжных были осуждены 39 человек, оправданных присяжными - не было. В 2017 году судом присяжных был осужден 41 человек, при этом одного подсудимого присяжные оправдали.

Что касается кадрового состава судов, то фактическая численность судей районных судов города Москвы по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 477 человек, мировых судей - 371 человек, сотрудников аппарата - 1642.

В 2017 году указами Президента Российской Федерации были назначены на шестилетний срок полномочий 7 председателей, 4 заместителя председателя судов, а без ограничения срока полномочий в районные суды назначены 35 судей, из них 32 - впервые.

По итогам прошлого года среднемесячная заработная плата федеральных судей города Москвы составила 167 тысяч рублей, мировых судей - 125 тысяч рублей.