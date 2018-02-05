Собянин: Город работает в нормальном режиме

Общественный транспорт Москвы после пережитого в минувшие выходные снегопада работает в штатном режиме. Об этом журналистам сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

- На Москву обрушился снегопад столетия, как его уже назвали. Огромное количество снега, тысячи поваленных деревьев, но никакого коллапса или катастрофы не произошло, - сказал он. - Город работает в нормальном режиме. Функционируют все организации и учреждения Москвы.

В целом нормально работает и общественный транспорт - за исключением отдельных проблем, которые неизбежны при такой погоде, добавил Собянин. По его словам, коммунальщики работают в круглосуточном режиме. В таком же графике они продолжат работу и в последующие дни.

В минувшие выходные в Москве, напомню, выпало рекордное количество осадков. Столичные власти призвали горожан оставить автомобили в гаражах и пересесть на общественный транспорт. В школах на сегодня объявлено свободное посещение.