В Москве второй раз за сутки встали трамваи из-за машины на путях

Автомобиль провалился в открытую рельсошпальную решетку на Ширяевской улице в Москве. В результате инцидента было временно остановлено движение трамваев на востоке столицы.

Отметим, что движение автомобилей по трамвайным рельсам там запрещено, о чем сообщают соответствующие знаки. Водитель их проигнорировал и в результате оказался в ловушке, скрытой под снегом, да еще и остановил трамвайное движение. Вызволяли его с помощью эвакуатора.

Сейчас движение трамваев полностью восстановлено.

Напомним, вчера, как сообщили "РГ" в Мосгортрансе, внедорожник застрял в сугробе между путями прямого и обратного направления на Краснобогатырской улице, его вытащили другой машиной.