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05.02.2018 12:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Орле полицию заподозрили в сокрытии 435 преступлений

Текст: Денис Передельский (Орел)

В Орле следственные органы возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями сотрудниками городского отдела полиции.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области, дело заведено по итогам проверки. Как считают в надзорном ведомстве, с 1 января по 31 декабря 2017 года сотрудниками отдела полиции №2 были вынесены заведомо незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовных дел по сообщениям о 435 преступлениях.

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В каждом случае имелись поводы и основания, а также данные, достаточные для возбуждения дел. В результате 435 преступлений было укрыто от учета.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, - отметили в прокуратуре Орловской области. - По всем укрытым от учета преступлениям возбуждены уголовные дела.

В пресс-службе управления МВД по региону корреспонденту "РГ" сообщили, что за допущенные нарушения начальник отдела полиции №2 и два его заместителя уже привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Кстати

По данным УМВД России по Орловской области, в 2017 году в ОВД региона поступило свыше 132 тысяч заявлений и обращений граждан. По результатам их рассмотрения было зарегистрировано 8848 преступлений, что на пять процентов меньше, чем в 2016 году.

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