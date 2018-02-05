Вчера подпольное казино было найдено в трехэтажном особняке в Мытищинском районе. "Злоумышленники организовали в помещении частного дома, расположенного в деревне Бородино, проведение азартных игр с использованием игрового оборудования и сети Интернет. Заведение работало законспирированно, без вывесок и круглосуточно. Попасть внутрь могли лишь проверенные клиенты по предварительному звонку", - рассказала "Российской газете" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По ее словам, спецоперацию по задержанию подозреваемых провели оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции подмосковного главка МВД.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлены пятеро жителей Московского региона в возрасте от 34 до 54 лет, являющихся активными членами преступной группы", - уточнила Татьяна Петрова.
В ходе обыска в помещении дома и по местам жительства фигурантов полицейскими обнаружено и изъято 72 единицы игорного оборудования, черновые записи, бухгалтерская документация, цифровые носители и вычислительная техника.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных.