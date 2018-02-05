Видео: В Подмосковье в жилом доме прогремел взрыв

В Московской области на территории жилого комплекса "Бутово Парк" прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадали три человека.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 15:40, рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. Хлопок раздался в доме №15 в деревне Бутовок. На место ЧП выехали 8 пожарных машин и 24 спасателя. Возгорание произошло 6 площади 8 квадратных метров, пламя потушили в 16:10.

Информация о пострадавших проверяется. Есть версия, что в одной из квартир произошел взрыв газового баллона. При этом в МЧС отметили, что все плиты в высотке - электрические.

