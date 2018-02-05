Средь бела дня - примерно в 13.30 - в столичном кафе "Курвуазье", что на Малой Сухаревской площади, 8, о чем-то повздорили два посетителя. Спор перерос в драку с мордобоем и даже битьем посуды. Осколки битых тарелок и стаканов поранили одного из посетителей.

Разгулявшихся клиентов попытался урезонить охранник заведения. Более того, он даже сумел вывести их на улицу. Казалось бы, все на этом должно и закончиться, тем более что оба уселись в свой черный Maserati (кстати, по счету они остались должны заведению 12 тысяч рублей). Но не тут-то было. Один из них, 1988 года рождения, достал из бардачка травматический пистолет, вышел из машины и открыл огонь. Правда, не по оппоненту, а по охраннику.

Парень получил несколько пулевых ранений в грудь и живот, позже его госпитализировали. Стрелок бросился бежать, а его сотрапезник, что был за рулем, уехал. В ГУ МВД России по Москве сообщили, что был объявлен план "Перехват" и стрелка уже задержали. Теперь ищут водителя Maserati. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

Участившиеся истории с применением травматических пистолетов побуждают некоторых законодателей пересмотреть в сторону ужесточения правила лицензирования и контроля гражданского оружия.

Звучат предложения увеличить штрафы и сроки наказания за нарушения в хранении и применении, вплоть до полного запрета травматики.