Денежные выплаты получат семьи членов экипажа судна "Восток"

"Восток", напомним, подал сигнал бедствия утром 24 января примерно в 50 милях от приморского порта Посьет и после этого перестал выходить на связь. На борту судна, приписанного к сахалинскому порту Невельск, находились 20 человек: 16 сахалинцев, а также жители Приморья, Хабаровского края, Белгородской области и Республики Ингушетия. Сразу же была развернута спасательная операция. К месту подачи сигнала бедствия отправились пограничный корабль и судно "Спасатель Заборщиков". К поискам привлекали рыболовецкие суда, два самолета Бе-200.
К концу третьего дня поисково-спасательной операции были обнаружены несколько спасательных жилетов и два плота с пропавшего судна, но людей на них не оказалось. Больше никаких следов "Востока" и его экипажа спасатели не находили. Самолеты и экипажи морских судов обследовали около 100 тысяч квадратных километров акватории Японского моря. МЧС заявило, что продолжит морское патрулирование. Наблюдение также ведут экипажи судов, находящиеся в районе пропажи РМС "Восток".
По факту исчезновения судна возбуждено уголовное дело. Основная версия гибели - обледенение, которое привело к опрокидыванию. Все 20 членов экипажа сейнера "Восток" считаются пропавшими без вести. Ранее руководство компании-судовладельца заявляло, что перечислит семье каждого моряка с "Востока" по 1,5 миллиона рублей. Рыбаки также были застрахованы работодателем на 50 тысяч рублей от несчастного случая.