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05.02.2018 21:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Без помощи не останутся

Денежные выплаты получат семьи членов экипажа судна "Восток"
Текст: Александр Филимоненко
Российская газета - Федеральный выпуск №7488 (25)
Семьи 16 сахалинских моряков, работавших на исчезнувшем в Японском море рыболовном морозильном судне "Восток", получат в качестве помощи по миллиону рублей от правительства островного региона. А власти Приморья объявили, что помогут семье работавшего на судне "Восток" приморца Евгения Евсеева еще до завершения поисков краболова. Один миллион рублей материальной помощи близким моряка выделят из регионального резервного фонда.

"Восток", напомним, подал сигнал бедствия утром 24 января примерно в 50 милях от приморского порта Посьет и после этого перестал выходить на связь. На борту судна, приписанного к сахалинскому порту Невельск, находились 20 человек: 16 сахалинцев, а также жители Приморья, Хабаровского края, Белгородской области и Республики Ингушетия. Сразу же была развернута спасательная операция. К месту подачи сигнала бедствия отправились пограничный корабль и судно "Спасатель Заборщиков". К поискам привлекали рыболовецкие суда, два самолета Бе-200.

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К концу третьего дня поисково-спасательной операции были обнаружены несколько спасательных жилетов и два плота с пропавшего судна, но людей на них не оказалось. Больше никаких следов "Востока" и его экипажа спасатели не находили. Самолеты и экипажи морских судов обследовали около 100 тысяч квадратных километров акватории Японского моря. МЧС заявило, что продолжит морское патрулирование. Наблюдение также ведут экипажи судов, находящиеся в районе пропажи РМС "Восток".

По факту исчезновения судна возбуждено уголовное дело. Основная версия гибели - обледенение

По факту исчезновения судна возбуждено уголовное дело. Основная версия гибели - обледенение, которое привело к опрокидыванию. Все 20 членов экипажа сейнера "Восток" считаются пропавшими без вести. Ранее руководство компании-судовладельца заявляло, что перечислит семье каждого моряка с "Востока" по 1,5 миллиона рублей. Рыбаки также были застрахованы работодателем на 50 тысяч рублей от несчастного случая.

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