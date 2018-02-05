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05.02.2018 23:11
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Первые на мяче

Названы лучшие игроки ЧМ-2018 в Хабаровске
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Столичный выпуск №7488 (25)
В Хабаровске завершился XXXVIII чемпионат мира по хоккею с мячом. После годичного перерыва сборная России вернула себе титул сильнейшей на планете, одолев в финальном матче на арене "Ерфоей" команду Швеции - 5:4. Бронзовые медали отправились в Финляндию.

Традиционно, по итогам турнира, специальное жюри определило имена самых ярких звезд чемпионата. Лучшим вратарем признали нашего Романа Черных, лучшим защитником - игрока из Швеции Эрика Сэфстрема, лучшим нападающим россиянина Максима Ишкельдина, а вот лавры лучшего игрока турнира достались еще одному шведу Даниэлю Берлину.

Российский форвард Сергей Ломанов стал единственным на планете десятикратным чемпионом мира

Кроме этого, представители СМИ назвали символическую сборную чемпионата мира-2018. В нее вошли:

Вратарь - Андрей Рейн (Казахстан), защитники - Юрий Викулин, Михаил Прокопьев (оба - Россия), Эрик Сэфстрем (Швеция), полузащитники - Алан Джусоев, Максим Ишкельдин (оба - Россия), Даниэль Берлин, Юхан Лефстедт (оба - Швеция), нападающие - Алмаз Миргазов (Россия), Кристоффер Эдлунд (Швеция), Маркус Кумпуойя (Финляндия).

Турнир в Хабаровске запомнится и одному из многолетних лидеров российской сборной - форварду Сергею Ломанову. В составе нашей команды он стал первым в истории десятикратным чемпионом мира!

У нашей команды на мировом первенстве был и новый капитан. Теперь уже девятикратный чемпион мира, 32-летний защитник Юрий Викулин в беседе с пресс-службой Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) признался, что ему было важно вернуть титул на Родину:

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Сборная России по хоккею отправилась на Олимпийские игры-2018

- Честно мне было без разницы - поднимать кубок первым как капитану или вторым. Ведь мы собрались в Хабаровске не для того, чтобы выбирать капитана, а для того, чтобы вернуть титул чемпионов мира. Сборная обидно упустила победу на прошлогоднем ЧМ и отдала первенство шведам. Тогда в Сандвикене я не сыграл из-за травмы, поэтому вдвойне приятно, что теперь мы вернули кубок домой.

За счет чего вы смогли "дожать" шведов в концовке финального матча?

Юрий Викулин: С ребятами договаривались, что необходимо выдержать первые десять минут после перерыва. Но не получилось. Ошибки в обороне, моя в том числе, сделали игру более нервной. Но парни молодцы: при счете 4:4 взяли игру под контроль и забили тот "золотой" мяч, которого хватило для чемпионства. Хочу сказать большое спасибо всем: игрокам, тренерам, медицинскому персоналу - словом, всем, кто работает в сборной. Мы были единым коллективом и единым целым.

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