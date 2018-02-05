Традиционно, по итогам турнира, специальное жюри определило имена самых ярких звезд чемпионата. Лучшим вратарем признали нашего Романа Черных, лучшим защитником - игрока из Швеции Эрика Сэфстрема, лучшим нападающим россиянина Максима Ишкельдина, а вот лавры лучшего игрока турнира достались еще одному шведу Даниэлю Берлину.
Кроме этого, представители СМИ назвали символическую сборную чемпионата мира-2018. В нее вошли:
Вратарь - Андрей Рейн (Казахстан), защитники - Юрий Викулин, Михаил Прокопьев (оба - Россия), Эрик Сэфстрем (Швеция), полузащитники - Алан Джусоев, Максим Ишкельдин (оба - Россия), Даниэль Берлин, Юхан Лефстедт (оба - Швеция), нападающие - Алмаз Миргазов (Россия), Кристоффер Эдлунд (Швеция), Маркус Кумпуойя (Финляндия).
Турнир в Хабаровске запомнится и одному из многолетних лидеров российской сборной - форварду Сергею Ломанову. В составе нашей команды он стал первым в истории десятикратным чемпионом мира!
У нашей команды на мировом первенстве был и новый капитан. Теперь уже девятикратный чемпион мира, 32-летний защитник Юрий Викулин в беседе с пресс-службой Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) признался, что ему было важно вернуть титул на Родину:
- Честно мне было без разницы - поднимать кубок первым как капитану или вторым. Ведь мы собрались в Хабаровске не для того, чтобы выбирать капитана, а для того, чтобы вернуть титул чемпионов мира. Сборная обидно упустила победу на прошлогоднем ЧМ и отдала первенство шведам. Тогда в Сандвикене я не сыграл из-за травмы, поэтому вдвойне приятно, что теперь мы вернули кубок домой.
За счет чего вы смогли "дожать" шведов в концовке финального матча?
Юрий Викулин: С ребятами договаривались, что необходимо выдержать первые десять минут после перерыва. Но не получилось. Ошибки в обороне, моя в том числе, сделали игру более нервной. Но парни молодцы: при счете 4:4 взяли игру под контроль и забили тот "золотой" мяч, которого хватило для чемпионства. Хочу сказать большое спасибо всем: игрокам, тренерам, медицинскому персоналу - словом, всем, кто работает в сборной. Мы были единым коллективом и единым целым.