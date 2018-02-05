Прокуратура Магаданской области сочла работу коммунальных и дорожных служб по уборке снега в областном центре ненадлежащей, сообщается на сайте ведомства.

За три последних месяца в Магадан пришли семь снежных циклонов. На одной лишь предыдущей неделе в городе выпала более чем двухмесячная норма осадков, из-за чего дорожники перешли на круглосуточный режим работы.

"Работу по содержанию дорог, проездов и дворовых территорий нельзя признать удовлетворительной, в связи с чем руководителям указанных бюджетных учреждений прокуратурой внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства", - говорится в сообщении надзорного органа.

Из-за сильных снегопадов и резких перепадов температур на крышах города образовались массивные снежные навесы и сосульки, опасные для магаданцев.

В мэрии составлен план ликвидации последствий циклона. Местных жителей ежедневно информируют о том, где проводятся работы. Закончить расчистку крыш планируется к концу недели.