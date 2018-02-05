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05.02.2018 05:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уссурийске выявили новый случай нападения льва на ребенка

Текст: Ольга Журман

Малолетняя девочка пострадала от лап льва еще в конце марта прошлого года, но известно об этом стало только сейчас - во время проверки зоопарка после скандального инцидента, произошедшего 6 января.

Напомним, в тот день двухлетний ребенок, оказавшийся в одиночестве у клетки с леопардом, подошел близко к решетке, и хищник схватил его за голову, нанеся, как позже определили медики, рваные раны и укусы лица и головы. Мать также получила раны, когда пыталась спасти малыша.

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Как сообщили в пресс-службе Уссурийской городской прокуратуры, в ходе проверки был выявлен еще один факт травмирования ребенка в зоопарке "Чудесный". Мать девочки рассказала, что еще в марте 2017 года лев через клетку дотянулся до ребенка и ударил лапой. Документы по заявлению передали в следственные органы, которые решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Таким образом, принятые руководством зоопарка меры безопасности не соответствовали требованиям действующего законодательства, поскольку не была обеспечена прочность всех помещений, их внутренних и внешних оград, а также условия надежной изоляции животных от посетителей", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

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