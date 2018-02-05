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05.02.2018 05:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутске раздетый ребенок выбежал на улицу в 40-градусный мороз

Текст: Владимир Таюрский

В Якутске следственные органы проверяют случай, когда оставленный взрослыми без присмотра трехлетний мальчик в 40-градусный мороз выбежал на улицу раздетым. Малыша госпитализировали с обморожением ног.

- На данном этапе установлено, что 3 февраля мать ребенка, оставив малолетнего сына в квартире с родственником, ушла в магазин. Мужчина, оставив ребенка, также направился в магазин. Во время его отсутствия мальчик выбежал из квартиры на улицу без верхней одежды и обуви. Ребенка заметили прохожие и занесли в магазин, расположенный в доме, где он проживает, - сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Якутии Анна Пестерева.

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Она отметила, что мальчик госпитализирован в ожоговое отделение республиканского Центра экстренной медицинской помощи. У него диагностировали отморожение обеих стоп 1-2 степени.

В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям лиц, под чьим присмотром должен был находиться ребенок. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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