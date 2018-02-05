В Башкирии отца школьницы оштрафовали за оскорбление учителя

В Стерлитамаке родитель школьницы заплатит штраф за оскорбление учительницы.

- Мужчина, находясь в здании образовательной организации, в присутствии коллег и учащихся высказал в адрес классного руководителя оскорбительные слова, унижающие ее честь и достоинство. Педагог не стала терпеть оскорбление и обратилась в прокуратуру с заявлением, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Рассмотрев административное дело по данному факту, мировой судья вынес постановление о штрафе в размере 1500 рублей.