В Оренбуржье при взрыве газового баллона пострадали люди

Несколько жильцов пятиэтажки в городе Гае доставлены в больницу после хлопка газового баллона.

Как сообщил в понедельник Следственный комитет по региону, ЧП произошло около 10 часов 20 минут по местному времени в многоквартирном доме на улице Советской. По факту происшествия начата доследственная проверка.

- По предварительным данным, сотрудники ЖЭУ проводили ремонтные работы в доме, - уточнили в СУ СК РФ по Оренбургской области. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, спасатели МЧС. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели. Жильцы дома эвакуированы.

Следователями будет дана оценка порядку проведения работ обслуживающей организацией.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.