В Самаре наказали заведующую сада, в котором дети мыли унитазы

В Самаре заведующая детсадом, в котором детей заставляли мыть унитазы, получила выговор, сообщили в прокуратуре.

В декабре прошлого года в Самаре родители двух дошколят пожаловались уполномоченному по правам детей, что в муниципальном саду №260 их малышей заставляли мыть унитазы. Из аппарата уполномоченного, к которому, кстати, подобное обращение поступило впервые, письмо передали в районную прокуратуру, которая провела проверку.

Как рассказала корреспонденту "РГ" мама одного из мальчиков Анастасия Стягова, ребенок рассказал о случившемся за вечерним ужином. По словам шестилетнего ма, он не мог уснуть во время "тихого часа", поэтому воспитатель наказала его и еще одного мальчика.

В саду ситуацию не комментировали. А воспитатель, наказавшая ребенка таким странным образом, уволилась практически сразу же после инцидента по собственному желанию.