В Самаре в многоэтажке прогремел взрыв

В жилом 16-этажном доме в Самаре произошел взрыв бытового газа, в результате которого у здания снесло стену, сообщили "РГ" в МЧС по региону.

ЧП произошло в 13.58 мск в доме №110 по улице Георгия Димитрова. Взрыв случился на 16-м этаже. Частично обрушилась стена дома. Как уточнили в региональном МЧС, пока известно об одном пострадавшем. Его госпитализировали.

Дом не газифицирован. По предварительной информации, в квартире на 16 этаже проводились ремонтные работы. Вероятнее всего, взрыв произошел при монтаже натяжного потолка.

Есть данные об эвакуации из дома нескольких десятков человек. Сейчас многоэтажку оцепили. На месте работают 28 единиц техники и 58 спасателей.