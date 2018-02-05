В Татарстане школьника убило снежной лавиной

В татарстанской деревне ребенок упал в овраг и был погребен снежной лавиной. Спасти мальчика не удалось. О трагическом происшествии сообщает МЧС РФ по РТ.

По рассказам очевидцев, мальчик с друзьями прогуливался вдоль оврага. Оступившись, он покатился вниз, а за ним следом обрушилась лавина.

Двое ребят тут же спустились и стали откапывать товарища. Еще один подросток побежал звать на помощь взрослых.

Откопали мальчики друга не сразу, и он уже не дышал. Прибывшие на место происшествия медики и спасатели констатировали смерть ребенка.

Вчера в Татарстан пришел мощный циклон из Москвы. Как сообщили в Росгидромете республики, за ночь в Казань выпало 23 миллиметра осадков, что составляет 82 процента от месячной нормы осадков.

Не успокоилась стихия и утром 5 февраля. В северо-западных районах Татарстана скорость ветра достигала 22 метров в секунду.

Без электричества оказалось 8,4 тысяч человек в 50 населенных пунктах республики.

В Казани городскими властями объявлен план "Буран". Ограничено движение междугородних автобусов, отменено 4 рейса в аэропорту.