В Кузбассе из-за схода лавины погиб фрирайдер

Следователи выясняют причину смерти фрирайдера, тело которого было обнаружено у подножья горы Израсский Голец в районе станции "Сливень" в городе Междуреченске.

По предварительным данным, 40-летний мужчина вместе с четырьмя другими жителями Новосибирска и Новосибирской области, приехал на юг Кузбасса покататься на сноубордах и лыжах. Группа любителей фрирайда (езды по необорудованным горным склонам), сформированная через соцсети, прибыла на место 2 февраля. Остановились в зимнике, туристы поставили палатки и отправились на гору. ЧП случилось на следующий день. Около 13.00 фрирайдеры начали по очереди спускаться с горы, у каждого с собой была рация. 40-летний мужчина спускался первым. Проехав около десяти метров, он упал. Следом сошла лавина.

Знакомые с помощью приборов и щупов отыскали в снегу пострадавшего, который уже не подавал признаков жизни. О несчастном случае сообщили в МЧС (группа не прошла там регистрацию) и в правоохранительные органы. Туристы , включая погибшего, были эвакуированы и доставлены в город.

- Обстоятельства произошедшего и причина смерти мужчины устанавливаются, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - уточнила официальный представитель СУ СК по Кемеровской области Надежда Ананьева.

Между тем

В минувшую субботу на горе Зеленая в окрестностях поселка Шерегеш Таштагольского района погиб 26-летний местный житель. По предварительной информации, около 22.00 мужчина и его знакомый, находясь в нетрезвом состоянии, попросили водителя ратрака (снегоуплотнительной машины) довезти их до вершины. Устроившийся на кузове ратрака пассажир во время подъема сорвался и попал под фрезу. Водитель вызвал медработников. Они констатировали смерть пострадавшего от полученных травм. Обстоятельства этого ЧП также выясняют сотрудники следственных органов.