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05.02.2018 12:40
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Боксера Гассиева в Осетии встретили несколько тысяч человек

Текст: Александр Ершов
Фото: Илья Сиукаев (Северная Осетия)

В ночь с воскресенья на понедельник на свою малую родину после боя с кубинцем Юниером Дортикосом вернулся Мурат Гассиев - чемпион мира сразу по двум версиям: Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). В аэропорту Беслана знаменитого спортсмена встречали несколько тысяч земляков, которые приехали со всех районов Северной Осетии и Республики Южная Осетия.

Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости
Гассиев нокаутировал Дортикоса в полуфинале Всемирной суперсерии бокса

Напомним, россиянин, выступающий в первом тяжелом весе (до 90,7 килограмма), на ринге в сочинском дворце спорта "Большой" нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса в последнем 12-м раунде. Таким образом, Гассиев защитил титул чемпиона мира по версии IBF, получил пояс WBA и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), где 11 мая встретится с украинцем Александром Усиком.

Сразу после приземления в аэропорту знаменитому боксеру преподнесли традиционный национальный напиток араку и три осетинских пирога, которые в республике символизируют гостеприимство и самые лучшие пожелания для уроженца республики.

На импровизированном митинге, завершившемся салютом, Гассиев поблагодарил земляков за теплую встречу и признался: "Это наша общая победа! Как всегда, эта победа для вас!"

Чемпион мира рассказал, что ближайшие несколько недель он посвятит небольшому отдыху, а затем начнется тщательная подготовка к финальному бою Всемирной боксерской суперсерии с Александром Усиком.

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