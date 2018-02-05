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05.02.2018 12:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Спецназ Росгвардии научился десантироваться с Ми-8 без парашюта

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)

В Северной Осетии бойцы спецподразделений Росгвардии научились десантироваться с вертолета Ми-8 без парашютов. Для этого спецназовцы быстро спускаются по специальному канату с борта зависшей в нескольких метрах над землей машины.

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Тренировка по беспарашютному десантированию с вертолета проходила на аэродроме в Северной Осетии близ селения Гизель и в ней приняли участие бойцы СОБРа и ОМОНа Управления Росгвардии по РСО - Алания. Все действия проходили в условиях, максимально приближенных к боевым. Росгвардейцы отрабатывали навыки в полной экипировке, с оружием. В том числе они освоили выпуск десантной группы поточным способом - менее чем за минуту.

- Для сотрудников спецподразделений навыки беспарашютного десантирования жизненно необходимы, так как благодаря этому выполняются боевые задачи в условиях города или горно-лесистой местности, - рассказал командир авиационного отряда специального назначения полковник полиции Эльдар Нагиев. - Цель нынешней тренировки - отработка взаимодействий между спецназовцем, выпускающим десантную группу, и командиром воздушного судна, а также оптимизация алгоритма действий при десантировании.

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