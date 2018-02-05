В Ингушетии запустят мобильное приложение для волонтеров

В 2018 году о своем желании участвовать в волонтерском движении заявили около тысячи жителей региона, которые получили специальный паспорт добровольца. Мобильное приложение как раз и станет той площадкой, которая объединит этих людей. С его помощью они смогут узнать о новостях волонтерского движения и предстоящих благотворительных акциях.

- Мы постоянно проводим экологические субботники - очищаем русла рек, сажаем деревья, в этом году наведем порядок в горных районах республики, без помощи добровольцев этого не сделать, - признается исполняющий обязанности регионального комитета по делам молодежи Сулейман Эгиев.

Мобильную программу создал победитель молодежного форума "Машук" Адам Героев. "После регистрации в приложении человек будет получать информацию о будущих мероприятиях и их итогах, приглашения участвовать в акциях. Предусмотрена и обратная связь - кликом можно будет подтвердить свое участие", - рассказал разработчик. В свою очередь, приложение станет базой данных о волонтерах. В нем предусмотрена рейтинго-балльная система. За участие в акциях добровольцы получат баллы, которые суммируются в конце года. Победителей наградят грамотами и призами.

По рейтингу организаторы благотворительных мероприятий смогут судить об опыте каждого волонтера и учитывать его при организации акций.