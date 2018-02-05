Из Вологодской области в Китай в ближайшее время отправят десять контейнеров с пломбиром и фруктовым сорбетом. У жителей Поднебесной российское лакомство идет на ура.

Еще в прошлом году в КНР было отправлено несколько пробных партий. Пломбир пришелся по вкусу и быстро разошелся. После этого решили его поставить на поток. В скором времени в Поднебесную отправят 64 тонны мороженого.

- В Китае будет представлена вся линейка вологодского пломбира и сорбета, - рассказала генеральный управляющий предприятия Елена Яковлева.

Десерт расфасовывают в бумажные стаканчики. Этикетки на них уже на китайском языке.

В цехах установлено самое современное оборудование. За сутки линия выпускает 30 тонн лакомства, в минуту - полторы тысячи порций мороженого.

Чтобы обеспечить бесперебойность поставки лакомства, на предприятии построили новый склад, его площадь - 720 квадратных метров.

На предприятии выпускают 250 наименований самой разнообразной продукции. В прошлом году, например, отгрузили товара на 7 миллиардов рублей. Все сырье закупается у местных сельскохозяйственных производителей, поэтому к качеству мороженого и сорбетов вопросов нет.

По информации ФТС, в прошлом году экспорт мороженого вырос. За рубеж было отправлено 6,4 миллиона тонн российской продукции. Эксперты связывают это с повышенным спросом на лакомство прежде всего в Китае. В Поднебесной армия покупателей российского мороженого растет.