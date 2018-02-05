Петербург встал в пробках из-за снегопада

Из-а сильного снегопада Северная столица застряла в пробках, достигших в час пик девяти баллов согласно данным онлайн-сервиса "Яндекс. Пробки". К настоящему времени движение стало чуть свободнее, однако до сих пор его плотность оценивается в семь баллов.

Ночной снегопад практически парализовал движение на крупнейших автомобильных магистралях. Проспект Народного ополчения встал в семикилометровой пробке. Один из крупнейших транспортных узлов на юге города, включающий Народную улицу и Ивановскую улицу (соединенные Володарским мостом), Невский путепровод от проспекта Большевиков до Софийской улицы забили машины - там на преодоление менее пяти километров пути автомобилистам приходилось тратить почти час.

Дальше массовая пробка "растеклась" по всему югу и Октябрьской набережной. К десяти утра снег прекратился, однако проблемы остались. Наиболее напряженная обстановка складывается в районе Володарского моста, в Шушарах, на Софийской улице и в районе станции метро "Черная речка" - местами движение практически парализовано.

К работе по очистке дорог привлечены более 920 снегоуборочных машин. На тротуарах, пешеходных и дворовых зонах активно трудятся свыше 600 дворников. По прогнозам синоптиков пасмурная погода продлится до 6 февраля.