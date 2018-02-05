Самолет Петербург - Казань вернулся в Пулково из-за метели

Рейс авиакомпании "Россия" Санкт-Петербург - Казань был прерван из-за невозможности сесть в столице Татарстана. Как сообщили в пресс-службе компании, самолет вернулся в петербургский аэропорт Пулково.

Рейс вылетел по расписанию и находился зоне ожидания аэропорта Казани, однако экипаж самолета посте анализа метеорологической обстановки принял решение вернуться в Северную столицу - на тот момент ветер над казанским аэродромом достиг 13 метров в секунду с порывами до 18 метров, а видимость в условиях сильной метели упала до 200 метров.

Как отмечают в пресс-службе международного аэропорта "Казань", сложные погодные условия уже довольно сильно повлияли на регулярность выполнения полетов. Так, например, несколько лайнеров из ОАЭ, Петербурга и Москвы сели на запасных аэродромах. А рейсы Шереметьево - Казань - Шереметьево, Казань - Стамбул и Казань - Франкфурт-на-Майне были вовсе отменены.

Сейчас рассматривается вариант пересадки пассажиров вернувшегося в Петербург борта на вечерний, более вместительный самолет. Пока же людей поселили в гостиницу и обеспечили горячим питанием.