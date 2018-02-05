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05.02.2018 22:58
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

В Госдуме рассказали, зачем "Искандеры" разместили под Калининградом

Ракетные комплексы "Искандер" действительно размещены в Калининградской области, а их целями могут стать объекты иностранной военной инфраструктуры в пределах дальности полета снаряда. Об этом журналистам рассказал глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Разместили, да", - подтвердил он информацию о появлении "Искандеров" в самом западном регионе России.

Фото: rocteh.ru
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Шаманов добавил, что "размещение иностранной военной инфраструктуры автоматически попадает в перечень [целей] по первоочередному уничтожению".

Как напоминает РИА Новости, первым о размещении "Искандеров" под Калининградом заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

К созданию ОТРК "Искандер" приступили в 1988 году. Он был принят на вооружение спустя 8 лет. Дальность действия ракет составляет более 400 километров. Предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей в глубине оперативного построения войск противника. Его целями могут быть системы ПВО и ПРО, командные пункты и узлы связи, самолеты и вертолеты на аэродромах, важнейшие объекты инфраструктуры, скопления войск и техники, корабли.

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