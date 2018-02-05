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05.02.2018 10:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Севастополе школьник погиб после падения футбольных ворот

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Следственный комитет начал проверку обстоятельств гибели 13-летнего мальчика на футбольном поле школы №52 села Верхнесадовое под Севастополем. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Севастополю, во время игры на подростка упали футбольные ворота.

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Инцидент произошел, когда четыре школьника пришли на поле играть в футбол. Там недавно установили новые спортивные ворота, однако возле них были лужи, и ребята решили использовать старые ворота, которые лежали поблизости. Они и стали причиной трагедии.

- Старые металлические ворота дети периодически поднимали с земли, сами устанавливали и играли в футбол. Так произошло и в этот раз. Во время игры ворота упали на 13-летнего мальчика. Ребенок скончался в больнице, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Севастополю Ольга Постнова.

Во время проверки следователи установят, кто из должностных лиц школы отвечал за безопасность и утилизацию старого спортивного оборудования, после чего будет принято процессуальное решение.

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