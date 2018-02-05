В Екатеринбурге мужчина пришел в суд с пистолетом

В Арбитражном суде Свердловской области задержали 35-летнего мужчину: он попытался пронести пистолет в здание через пост пропуска и регистрации.

"Судебный пристав вел досмотр, и рентгеновизор показал, что у посетителя в сумке пистолет. По словам мужчины, он забыл разрешение на ношение оружия в машине", - рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП России.

Посетителя задержали. Оказалось, что пистолет травматический, и разрешения на его ношение у мужчины нет. После составления протокола нарушителя передали полицейским.

Между тем

В 2017 году в судах Среднего Урала пресекли 5750 попыток пронести запрещенные предметы: огнестрельное, газовое и травматическое оружие, ножи, электрошокеры и боеприпасы.